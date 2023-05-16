زيلينسكي يتحدث عن إنشاء "تحالف جوي" جديد لقلب موازين الحرب

ومنذ بدء الهجوم الروسي، حاولت كييف إقناع الحلفاء بتزويد جيشها بطائرات مقاتلة حديثة، ويعد الجيل الرابع من طائرات F-16 الأمريكية الصنع الخيار المفضل لقادة الجيش الأوكراني.

كان الغرب مترددًا حتى الآن في الاتفاق، وسط مخاوف بشأن المزيد من التصعيد العسكري بالإضافة إلى الحواجز التقنية، بما في ذلك الحاجة إلى بناء بنية تحتية والتدريب المطلوب للطيارين الأوكرانيين.

وأوضح سوناك يوم الإثنين، أنه سيطرح قضية الدعم الجوي في كل من قمة مجلس أوروبا في أيسلندا اليوم الثلاثاء، وفي المحادثات اللاحقة مع قادة العالم في G7 في نهاية هذا الأسبوع.

وتقيد بريطانيا حتى الآن دعمها الخاص لتدريب الطيارين الأوكرانيين، مع خطة من المقرر أن تبدأ هذا الصيف تهدف إلى تعليمهم استخدام طائرات بمعايير الناتو، بما في ذلك طائرات إف -16. كما تعهد سوناك يوم الإثنين بتسليم حزمة جديدة من الطائرات دون طيار بعيدة المدى إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.