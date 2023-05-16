زيلينسكي يتحدث عن إنشاء "تحالف جوي" جديد لقلب موازين الحرب
تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثناء جولته الأوروبية، عن "تحالف طائرات" جديد عماده دول ملتزمة بدعم أوكرانيا بطائرات مقاتلة حديثة.
يأتي ذلك مع اقتراب موعد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وبعد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقر إقامته، بحسب ما أوردته شبكة بوليتيكو.
وقال الرئيس الأوكراني للصحفيين: "لا يمكننا التحكم في السماء.. نريد إنشاء تحالف الطائرات هذا، وأنا متفائل جدًا به. تحدثنا عن ذلك وأرى أنه في أقرب وقت، سوف تسمع بعض القرارات المهمة للغاية، على ما أعتقد - لكن علينا أن نعمل أكثر على ذلك ".
ومنذ بدء الهجوم الروسي، حاولت كييف إقناع الحلفاء بتزويد جيشها بطائرات مقاتلة حديثة، ويعد الجيل الرابع من طائرات F-16 الأمريكية الصنع الخيار المفضل لقادة الجيش الأوكراني.
كان الغرب مترددًا حتى الآن في الاتفاق، وسط مخاوف بشأن المزيد من التصعيد العسكري بالإضافة إلى الحواجز التقنية، بما في ذلك الحاجة إلى بناء بنية تحتية والتدريب المطلوب للطيارين الأوكرانيين.
وأوضح سوناك يوم الإثنين، أنه سيطرح قضية الدعم الجوي في كل من قمة مجلس أوروبا في أيسلندا اليوم الثلاثاء، وفي المحادثات اللاحقة مع قادة العالم في G7 في نهاية هذا الأسبوع.
وتقيد بريطانيا حتى الآن دعمها الخاص لتدريب الطيارين الأوكرانيين، مع خطة من المقرر أن تبدأ هذا الصيف تهدف إلى تعليمهم استخدام طائرات بمعايير الناتو، بما في ذلك طائرات إف -16. كما تعهد سوناك يوم الإثنين بتسليم حزمة جديدة من الطائرات دون طيار بعيدة المدى إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.
من جهته، قال يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن زيلينسكي تلقى تأكيدات من القادة الغربيين خلال جولته الأوروبية الأخيرة بأنهم سيناقشون تزويد كييف بالطائرات المقاتلة في الأيام المقبلة.
على الرغم من أن بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ليس لديها طائرات F-16 لعرضها، قال ساك "لديهم صوت مهم في التحالف الدولي وأوكرانيا تود منهم تشجيع الحلفاء مثل الولايات المتحدة وتركيا على ذلك".
وأضاف ساك أن أوكرانيا تريد ما بين 40 إلى 50 طائرة من طراز F-16 في المجمل، وتشكل ثلاثة أو أربعة أسراب للدفاع عن أجوائها من القصف الروسي. تخبر كييف القادة الغربيين أن الحاجة إلى الطائرات الحديثة أصبحت أكثر حدة منذ أن بدأ سلاح الجو الروسي في الاستخدام الواسع للقنابل الانزلاقية الموجهة في مارس، ووصل إلى أهداف على مسافات أبعد. وقال ساك إن أوكرانيا ليس لديها حاليا ما يوقف الطائرات الروسية.