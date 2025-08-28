هجوم أوكراني ضخم على مصفاة للنفط في سامارا جنوبي روسيا (فيديو)

أفادت مصادر، فجر اليوم الخميس، بأن أوكرانيا نفذت هجوماً جوياً واسع النطاق، استهدف مصفاة نفطية في مدينة "سامارا" جنوب روسيا.

وذكرت المصادر أن هجوماً بالمسيّرات استهدف عدداً من المواقع العسكرية ومنشآت الطاقة الروسية، من بينها مصفاة "كويبيشيف" النفطية.

واندلعت عدة حرائق عقب انفجارات عنيفة، جراء الهجوم الأوكراني على المصفاة الروسية، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر من أوكرانيا.

وتداول ناشطون وحسابات مختصة بتغطية الحرب، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع وصور تظهر اشتعال النيران في المصفاة الروسية.

وصعّدت أوكرانيا، مؤخراً، هجماتها باستخدام الطائرات المسيّرة على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية للتصدير، مستهدفة أهم قطاع اقتصادي في روسيا.

وتحاول أوكرانيا عبر تلك الهجمات إظهار قدرتها على الرد على القصف الروسي لمنشآت الغاز والكهرباء الأوكرانية، وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوسط في اتفاق سلام محتمل.