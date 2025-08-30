البرلمان الإيراني يكشف عن مشاريع قوانين للرد على "آلية الزناد"

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم السبت، أن لدى طهران ثلاثة مشاريع قوانين جاهزة للرد على خطوة مجموعة دول "الترويكا" بتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات.

وقال رضائي "سنرد بحسم على تفعيل أوروبا غير القانوني آلية إعادة العقوبات الأممية".

وكان رضائي قد كشف الثلاثاء الماضي عن إعداد مشروع قانون جديد يُلزم الحكومة الإيرانية بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية الزناد "سناب باك" لإعادة العقوبات الأممية.

وأوضح رضائي أن لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي ناقشت في اجتماعها تبعات وآثار احتمال تفعيل آلية الزناد من قِبل أطراف الاتفاق النووي، خصوصاً الترويكا الأوروبية، وقد أجمع غالبية الأعضاء على ضرورة تقديم مشروع قانون يُلزم الحكومة بالرد الحازم من خلال الانسحاب من "NPT".

وأضاف أن المقترح دخل حيز الدراسة رسمياً داخل اللجنة، والعمل جارٍ على صياغته، معتبراً ذلك خطوة ردعية تعكس خطورة الموقف الحالي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الأوروبية، التي تلوّح بإعادة تفعيل العقوبات الدولية، ما قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية حادة تهدد مستقبل الاتفاق النووي الموقع عام 2015.