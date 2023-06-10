بعد محادثات في جنيف.. موسكو تشعر بخيبة أمل من صفقة الحبوب
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم السبت، أن بلاده "غير راضية وتشعر بخيبة أمل"؛ بسبب ما اعتبره عدم الامتثال لمذكرة التفاهم المبرمة مع الأمم المتحدة كجزء من "صفقة الحبوب" المتعلقة بالشق الروسي من تصدير المنتجات الزراعية الروسية.
وقال فيرشينين للصحفيين عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات في جنيف: "هذه المرة بحثنا أيضًا كل هذه القضايا (تصدير الحبوب الروسية) بالتفصيل، في جوهرها يجب أن أقول إن تقييماتنا لم تتغير، لا يمكننا أن نشعر بالرضى عن الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه المذكرة".
وأضاف: "معيارنا الرئيسي كان ولا يزال مصالح روسيا فيما يتعلق ببيع منتجاتها الزراعية والأسمدة في الأسواق الخارجية".
وعبر المسؤول الروسي، عن استياء بلاده من سير العملية، قائلًا: "على الرغم من التصريحات التي نسمعها بانتظام من العواصم الغربية، واشنطن ولندن وبروكسل، فإن الحواجز التي تقف في طريق صادراتنا لا تزال قائمة، لا تزال هناك مشاكل من حيث المعاملات والحصول على قطع الغيار والتأمين.. كل هذه النقاط التي تشكل أساس اتفاقيات إسطنبول التي وقعت في يوليو العام الماضي، لم يتم تنفيذها، لا يمكننا القيام بالمساومة وروسيا لن تتنازل عن مصالحها"، وفق قوله.
واستضافت جنيف، يوم أمس الجمعة، جولة جديدة من المحادثات بين روسيا والأمم المتحدة، حيث مثل موسكو بالمحادثات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ومن الأمم المتحدة الأمينة العامة "للأونكتاد"، ريبيكا غرينسبان، بشأن المذكرة المتعلقة بالشق الروسي ضمن "صفقة الحبوب".