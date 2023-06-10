بعد محادثات في جنيف.. موسكو تشعر بخيبة أمل من صفقة الحبوب

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم السبت، أن بلاده "غير راضية وتشعر بخيبة أمل"؛ بسبب ما اعتبره عدم الامتثال لمذكرة التفاهم المبرمة مع الأمم المتحدة كجزء من "صفقة الحبوب" المتعلقة بالشق الروسي من تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وقال فيرشينين للصحفيين عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات في جنيف: "هذه المرة بحثنا أيضًا كل هذه القضايا (تصدير الحبوب الروسية) بالتفصيل، في جوهرها يجب أن أقول إن تقييماتنا لم تتغير، لا يمكننا أن نشعر بالرضى عن الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه المذكرة".