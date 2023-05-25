"الفشل في الإطلاق".. ترامب يسخر من "تويتر" وحملة ديسانتيس
سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الطريقة التي أطلق بها منافسه الجمهوري حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، حملته عبر منصة تويتر، والتي تعرضت لبعض المشاكل الفنية والأعطال بالتزامن مع استضافة الفعالية، التي أعلن خلالها ديسانتيس رسميا انطلاق حملته لخوص سباق انتخابات الرئاسة عام 2024.
ولم يفوت ترامب الفرصة، لانتقاد البداية المتعثرة لحملة منافسه القوي، الذي حذره سابقا من الترشح ضده لانتخابات الرئاسة، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، ساخرا: "الزر الأحمر الخاص بي أكبر وأفضل وأقوى ويعمل... أما زرك فلا يعمل"، في إشارة منه إلى انقطاع الصوت لفترات طويلة خلال بث تويتر المقابلة مع ديسانتيس، التي استمرت ساعة.
كما نشر ترامب مقطع فيديو يسخر من الإطلاق، وما رافقه من صعوبات تقنية واجهت تويتر خلال إطلاق حملة حاكم فلوريدا على المنصة.
وعلى الفور، رد مالك تويتر إيلون ماسك، معترفا بحدوث مشكلات فنية بسبب الحجم الهائل للحدث، وفق تعبيره، لكنه أردف قائلا إنه "من الرائع حقا أن يستمع الناس مباشرة إلى المرشحين للرئاسة".
وغرد ماسك يقول: "نرحب بجميع المرشحين للرئاسة على هذه المنصة".
يشار إلى أن الفعالية التي استضافتها "تويتر"، والتي تشكل الانطلاقة الرسمية لحملة ديسانتيس لرئاسيات 2024، اجتذبت في بعض أوقاتها أكثر من 600 ألف مستمع، لكن العدد انخفض إلى أقل من 300 ألف في نهايتها، كما لم يتمكن الآلاف من المستخدمين من الانضمام لمتابعتها أو أجبروا على الخروج.
وقال براين غريفين، المتحدث باسم حملة ديسانتيس، في تغريدة على تويتر، إن "الحماس أدى فعليا إلى تعطل الإنترنت"، مؤكدا أن "الحملة جمعت مليون دولار خلال ساعة"، وفق قوله.