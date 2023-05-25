"الفشل في الإطلاق".. ترامب يسخر من "تويتر" وحملة ديسانتيس

ولم يفوت ترامب الفرصة، لانتقاد البداية المتعثرة لحملة منافسه القوي، الذي حذره سابقا من الترشح ضده لانتخابات الرئاسة، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، ساخرا: "الزر الأحمر الخاص بي أكبر وأفضل وأقوى ويعمل... أما زرك فلا يعمل"، في إشارة منه إلى انقطاع الصوت لفترات طويلة خلال بث تويتر المقابلة مع ديسانتيس، التي استمرت ساعة.

كما نشر ترامب مقطع فيديو يسخر من الإطلاق، وما رافقه من صعوبات تقنية واجهت تويتر خلال إطلاق حملة حاكم فلوريدا على المنصة.

