روسيا ترفع قيود مكافحة "الإرهاب" في موسكو ومقاطعتها

من جانبه، أعلن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو في بيان على تطبيق تيليغرام، اليوم الاثنين، رفع قيود مكافحة الإرهاب التي فرضت في المدينة خلال أحداث يوم السبت، وفقا لرويترز.

وفرضت قيود مكافحة الإرهاب في المناطق الثلاث يوم السبت مع تحرك رتل من مقاتلي مجموعة فاغنر باتجاه موسكو وتبادلهم إطلاق النار مع قوات الأمن.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر لم تكشفه، اليوم الاثنين، أن السفارة الأمريكية في موسكو تواصلت مع وزارة الخارجية الروسية لمناقشة الوضع الأمني بعد تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بقيادة يفغيني بريغوجين، وفقا لرويترز.

وعلق مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين على تمرد فاغنر الفاشل، بالقول إنه "كشف تصدعات في قوة موسكو العسكرية بسبب حربها على أوكرانيا".

وقال بوريل، في تصريحات للصحفيين في لوكسمبورغ قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "النظام السياسي يعاني من نقاط ضعف، والقوة العسكرية تتصدع".

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن التمرد الفاشل لمجموعة فاغنر أظهر أن موسكو ارتكبت خطأ استراتيجيا بشنها حربا على أوكرانيا، وفقا لرويترز.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين خلال زيارة إلى عاصمة ليتوانيا: "الأحداث التي وقعت في مطلع الأسبوع هي شأن روسي داخلي، وهي دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي اقترفه الرئيس (فلاديمير) بوتين بضمه غير القانوني لشبه جزيرة القرم والحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف: "بينما تواصل روسيا هجومها، من المهم أن نواصل دعمنا لأوكرانيا".