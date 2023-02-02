كبير مستشاري بايدن للسياسة الاقتصادية يتنحى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، تنحّي بريان ديس، كبير مستشاري البيت الأبيض للسياسة الاقتصادية الذي ساعد في صوغ مشاريع إنفاق ضخمة وتوجيه مسار التعافي من تداعيات تفشي جائحة كوفيد.

وقال بايدن إن ديس أدى دورا حاسما في تعافي اقتصاد الولايات المتحدة، مشيرا إلى "البطالة المرتفعة والاقتصاد المأزوم" عندما تولى منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.

وأضاف في بيان: "خلال العامين الماضيين، اعتمدت على بريان ديس.. لقد ساعد في توجيه رؤيتي الاقتصادية للواقع وأدار انتقال تعافي اقتصادنا التاريخي إلى نمو مطرد ومستقر".