الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد العقوبات على بيلاروسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، موافقته على تشديد العقوبات على بيلاروسيا على خلفية مساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وحملة القمع التي تشنها مينسك على المعارضين.

وأعلنت إسبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أن سفراء الدول الأعضاء أيّدوا في اجتماع التدابير الجديدة بما فيها إضافة مزيد من مسؤولي بيلاروسيا إلى القائمة السوداء لحظر التأشيرات وتجميد الأصول.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن العقوبات الجديدة تهدف، بشكل أساس، إلى الحدّ من المعدات ذات الاستعمال المزدوج والتي يمكن استخدامها في ساحة القتال، بالإضافة إلى وقف وصول قطع غيار الطائرات إلى بيلاروسيا.

ويعد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسمح بأن يُستخدم بلده محطة انطلاق للعمليات العسكرية ضد أوكرانيا.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على مينسك على خلفية القمع الوحشي الذي يمارسه لوكاشنكو على المعارضة في بلده، منذ العام 2020، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا.

وتشمل هذه العقوبات إدراج الزعيم البيلاروسي وأقاربه على لائحة سوداء.