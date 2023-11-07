برلمان تركيا يزيل من قوائم مطاعمه علامات تجارية بزعم دعمها لإسرائيل
أزال البرلمان التركي منتجات شركة كوكا كولا ونستله من قوائم مطاعمه الثلاثاء بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل في ظل الصراع الدائر في غزة، بحسب بيان للبرلمان ومصدر ذكر الشركتين بالاسم.
ولم ترد الشركتان على الفور على طلب للتعليق.
وجاء في بيان البرلمان أنه "تقرر عدم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والكافتريات والمقاهي الموجودة في حرم البرلمان"، مضيفا أن "رئيس البرلمان نعمان قورتولموش هو من اتخذ القرار"، دون أن يذكر البيان شركات بالاسم.
وأوضح مصدر برلماني أن "مشروبات كوكاكولا وقهوة نستله سريعة التحضير هما العلامتان التجاريتان الوحيدتان اللتان أُزيلتا من القائمة، وأنه جرى اتخاذ القرار استجابة لطلب الجماهير".
وقال المصدر إن "مكتب رئيس البرلمان لم يقف غير مكترث أمام صيحة الجمهور وقرر إزالة منتجات هذه الشركات من قائمة المقاهي والمطاعم في البرلمان".
وتداول نشطاء أتراك اسمي الشركتين في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية ضمن دعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية أو منتجات الشركات الغربية التي يعتبرونها داعمة لإسرائيل.
وتنتقد الحكومة التركية بشدة القصف الإسرائيلي على غزة والدعم الغربي لإسرائيل.
ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، بينهم نحو 4100 طفل.
وشارك مئات الآلاف من الأتراك في مظاهرات خرجت إلى الشوارع للاحتجاج على العمليات الإسرائيلية في غزة على مدار الشهر الماضي، إضافة للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
في السياق، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، الثلاثاء، خلال زيارة رسمية للكويت إن "التجارة بين إسرائيل وتركيا تقلصت 50% منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفا في مؤتمر صحفي أنه "منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، نلاحظ أن التجارة المتبادلة بين تركيا وإسرائيل انخفضت أكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي".