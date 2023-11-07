برلمان تركيا يزيل من قوائم مطاعمه علامات تجارية بزعم دعمها لإسرائيل

أزال البرلمان التركي منتجات شركة كوكا كولا ونستله من قوائم مطاعمه الثلاثاء بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل في ظل الصراع الدائر في غزة، بحسب بيان للبرلمان ومصدر ذكر الشركتين بالاسم.

ولم ترد الشركتان على الفور على طلب للتعليق.

وجاء في بيان البرلمان أنه "تقرر عدم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والكافتريات والمقاهي الموجودة في حرم البرلمان"، مضيفا أن "رئيس البرلمان نعمان قورتولموش هو من اتخذ القرار"، دون أن يذكر البيان شركات بالاسم.

وأوضح مصدر برلماني أن "مشروبات كوكاكولا وقهوة نستله سريعة التحضير هما العلامتان التجاريتان الوحيدتان اللتان أُزيلتا من القائمة، وأنه جرى اتخاذ القرار استجابة لطلب الجماهير".

وقال المصدر إن "مكتب رئيس البرلمان لم يقف غير مكترث أمام صيحة الجمهور وقرر إزالة منتجات هذه الشركات من قائمة المقاهي والمطاعم في البرلمان".