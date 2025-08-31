قبل مهلة ترامب.. ميرتس يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا طويلاً

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تدوم الحرب في أوكرانيا طويلًا نظرًا لأن الحروب عادة ما تنتهي بهزيمة عسكرية أو استنزاف اقتصادي، وهما احتمالان لا بوادر لهما حتى الآن، سواء‭‭ ‬‬بالنسبة لكييف أم موسكو.

وتأتي تعليقات ميرتس قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع بين رئيسي روسيا وأوكرانيا توطئة لعقد محادثات إحلال السلام، وهدد ترامب "بعواقب" ما لم يُعقد الاجتماع.

وأشار ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المسؤول عن هذه الأزمة، وحثا الولايات المتحدة على فرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو.

وأفاد ميرتس في مقابلة مع قناة "زد.دي.أف" التلفزيونية "أعد نفسي لاستمرار هذه الحرب لفترة طويلة".

وأضاف أن هناك جهودًا تبذل من خلال مبادرات دبلوماسية مكثفة لوضع حد للحرب في أسرع وقت ممكن، لكن هذا لا يمكن أن يحدث "على حساب استسلام أوكرانيا" لأن روسيا حينها ستستهدف ببساطة دولة أخرى، وفق قوله.

وتابع ميرتس: "وبعد غد، سنكون نحن المستهدفين.. هذا ليس خيارًا".

وأحجم ميرتس عن التطرق خلال المقابلة إلى احتمال نشر قوات ألمانية في أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال الكرملين اليوم إن القوى الأوروبية تعرقل جهود السلام التي يبذلها ترامب، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا إلى أن تلمس علامات حقيقية على استعداد كييف للسلام.