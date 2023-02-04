منظمة إيرانية: القوات الأمنية تعمدت استهداف أعين المتظاهرين

وقالت المنظمة في تقرير لها إن "القوات القمعية للحكومة الإيرانية أثناء قمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أطلقت عمداً وبشكل متعمد النار على وجوه وأعين المتظاهرين، وخاصة النساء في مدن مختلفة".

ووفقًا للمنظمة ومقرها النرويج "استقبل أطباء العيون في ثلاثة مستشفيات كبرى في طهران، الفارابي والرسول الأكرم ولبافي نجاد، ما لا يقل عن 500 مريض يعانون من إصابات في العين أثناء الاحتجاجات".