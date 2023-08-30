عسكري منذ عهد الرئيس الأب.. من هو عراب انقلاب الغابون؟

يخيم الغموض على المشهد في الغابون، يوم الأربعاء، إثر إعلان ضباط من الجيش انقلابهم على الرئيس عمر بانغو، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن العسكريين الذين انقلبوا على الرئيس بانغو، يضمون عناصر في الحرس الجمهوري إلى جانب عسكريين آخرين وأفراد من الشرطة.

وقدم العسكريون أنفسهم تحت أسماء عضو "لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات"، فيما كان سعي الرئيس علي بانغو إلى ولاية ثالثة، مثار جدل في البلاد، بسبب تشكيك المعارضة في نزاهة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن العقيد الذي تعهد في البيان بالدفاع عن السلم "في خضم وضع نهاية للنظام الحالي"، هو أولريش مانفوبي.

ومانفوبي كان يتولى قيادة معسكر "باراكا" في العاصمة ليبروفيل، إلى جانب مهام عسكرية أخرى مرتبطة بالقوات الأرضية في البلد الإفريقي.

وبعد ساعات من قراءة بيان الانقلاب، ظهر الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما، وهو القائد الأعلى للحرس الجمهوري، محاطا بعسكريين يهتفون لأجله.

وهتف مئات العسكريين الغابونيين "أوليغي رئيسا"، بحسب ما أظهرته مقاطع جرى عرضها على التلفزيون الحكومي.

وجرت تسمية المسؤول العسكري رئيسا للجنة المعلن عنها بعد الانقلاب على الرئيس علي بانغو الذي وجه رسالة عبر مقطع فيديو يطلب فيها من المجتمع الدولي رفض ما حصل.

الجنرال أوليغي كان من بين مساعدي الرئيس الغابوني السابق، عمر بانغو، والد الرئيس الحالي، الذي توفي في سنة 2009، وجرت ترقيته إلى أعلى هرم الحرس الجمهوري.

وأجرى الجنرال إصلاحات في الحرس الجمهوري الذي تتمثل مهمته الأساسية في حماية النظام السياسي، لكن كثيرا ما يتحول "الحماة" في جيوش إفريقية إلى مصدر التهديد الأول الذي يلحق بقادة دول.