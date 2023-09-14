دول أوروبية تبقي العقوبات المرتبطة بالصواريخ على إيران

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، أبلغت الاتحاد بأنها تعتزم الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية.

وكان من المفترض أن تنتهي تلك العقوبات، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوريل: "يقول وزراء الخارجية إن إيران في حالة عدم امتثال، منذ العام 2019، ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقًا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وأضاف المسؤول الأوروبي في البيان الصادر عنه: " إنهم عبّروا عن عزمهم على عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات، في 18 أكتوبر 2023".