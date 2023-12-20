خبراء لـ"إرم نيوز": انهيار الجيش الأوكراني حتمي

قال خبراء روس، اليوم الأربعاء، إن انهيار الجيش الأوكراني بات حتميا في ظل تباطؤ الدعم الغربي، مشيرين إلى أن أمام كييف أشهرا عصيبة.

وكان رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، كونستانتين غافريلوف، قال إن انهيار الجيش الأوكراني أمر لا مفرّ منه دون الدعم الأمريكي.

وأضاف غافريلوف في تصريحات لوكالة "ريا نوفستي": "يكفي أن أقول إن الكونغرس الأمريكي ذهب الآن إلى إجازة عيد الميلاد دون الاتفاق على دعم عسكري لأوكرانيا؛ لذا فإن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية أمر لا مفر منه".

ويوافق ذلك ما أشار إليه خبراء روس تحدثوا لـ"إرم نيوز" حول تأثيرات توقف الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا.

وقال الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، نيكولاي فوسكريسينسكي في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "أمام كييف أشهرا عصيبة دون الدعم الأمريكي وكذلك الدعم الأوروبي".

وأضاف فوسكريسينسكي أنه "من الأساس، الميزانية الأوكرانية تشوبها بعض المشاكل قبل اندلاع الحرب، وبالطبع الآن ومع المصروفات التي تقوم بها الدولة خاصة في القطاع العسكري، فالأمر بات يشكل ضغطا كبيرا، إذ إن كييف حصلت خلال العامين الماضيين على مبالغ ضخمة جعلتها تغطي كل المصروفات، لكن نقص الأموال العام الجاري يعني التخلف عن الدفع لقطاعات عديدة أهمها القطاع العسكري".