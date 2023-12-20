خبراء لـ"إرم نيوز": انهيار الجيش الأوكراني حتمي
قال خبراء روس، اليوم الأربعاء، إن انهيار الجيش الأوكراني بات حتميا في ظل تباطؤ الدعم الغربي، مشيرين إلى أن أمام كييف أشهرا عصيبة.
وكان رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، كونستانتين غافريلوف، قال إن انهيار الجيش الأوكراني أمر لا مفرّ منه دون الدعم الأمريكي.
وأضاف غافريلوف في تصريحات لوكالة "ريا نوفستي": "يكفي أن أقول إن الكونغرس الأمريكي ذهب الآن إلى إجازة عيد الميلاد دون الاتفاق على دعم عسكري لأوكرانيا؛ لذا فإن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية أمر لا مفر منه".
ويوافق ذلك ما أشار إليه خبراء روس تحدثوا لـ"إرم نيوز" حول تأثيرات توقف الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا.
وقال الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، نيكولاي فوسكريسينسكي في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "أمام كييف أشهرا عصيبة دون الدعم الأمريكي وكذلك الدعم الأوروبي".
وأضاف فوسكريسينسكي أنه "من الأساس، الميزانية الأوكرانية تشوبها بعض المشاكل قبل اندلاع الحرب، وبالطبع الآن ومع المصروفات التي تقوم بها الدولة خاصة في القطاع العسكري، فالأمر بات يشكل ضغطا كبيرا، إذ إن كييف حصلت خلال العامين الماضيين على مبالغ ضخمة جعلتها تغطي كل المصروفات، لكن نقص الأموال العام الجاري يعني التخلف عن الدفع لقطاعات عديدة أهمها القطاع العسكري".
وبيّن الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، أن "أثار انقطاع التمويل ستؤدي في البداية إلى عدم قدرة كييف على التعبئة التي تسعى لها؛ لأنها تحتاج لأموال ضخمة، على رأسها المدفوعات الشهرية التي يتقاضاها أفراد الجيش الأوكراني، وبهذه الحالة، ربما ستكتفي كييف بما لديها من جنود، وربما هم الآخرون سيعارضون الذهاب للجبهة دون أموال، وبهذه الحالة سنرى انهيارا تدريجيًّا للقوات الأوكرانية".
وفي السياق ذاته، أكد المحلل العسكري الروسي دميتري سافرونوف في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز"، أن "الانهيار سيأتي مفاجئا، فلن ترضى كييف أن توقف مدفوعات جنودها، لكن على حساب أمور خرى، الاقتصاد الداخلي، الخدمات، الصحة، وهذا كله سيثقل من كاهل الحكومة".
وأضاف سافرونوف: "هناك مقايسة لا بد لنا أن ننظر لها، فمع وجود الدعم الأمريكي والأوروبي، تعرض الأوكرانيون لنكسات عسكرية، فكيف سيكون الحال دون هذا الدعم؟ لذلك إذا لم تستطع واشنطن ومعها عواصم الاتحاد الأوروبي إنقاذ كييف، فسيكون المشهد كمن يدفع أوكرانيا إلى الانتحار"، وفق تعبيره.
وحول التأثيرات السياسية لانقطاع الدعم الغربي عن أوكرانيا رأى سافرونوف أنه "كما الحال في التأثيرات العسكرية، سنرى انهيارا سياسيًّا لدى السلطات الأوكرانية، إذ ستُجبر كييف على الذهاب إلى طاولة المفاوضات، لكن هذه المرة دون أي أوراق قوة، فقط سيكون معها ورقة العقوبات الغربية على موسكو، وهذا ما ستفاوض عليه روسيا".
وأضاف: "بعد هذه المفاوضات أعتقد أن العالم سيعترف بالأراضي الروسية الجديدة، وستكون أوكرانيا دولة محايدة كما أردات روسيا لها، فالتاريخ علمنا أن أي دولة تنهزم عسكريًّا وسياسيًّا في أي حرب، تحتاج على الأقل 5 عقود حتى تعود لنقطة ما قبل الحرب".