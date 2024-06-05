مساعٍ روسية لحرمان فرنسا من "يورانيوم" النيجر

تتطلع شركة "روساتوم"، وهي ركيزة القطاع النووي الروسي، إلى الحصول على أسهم فرنسية في سوق اليورانيوم النيجري، حيث ساهم الانقلاب، في العام 2023، بإضعاف مصالح باريس في هذا البلد.

وكشف موقع "جيو" الفرنسي المتخصص في الشؤون الجيوسياسية، اليوم الأربعاء، عن مساعي موسكو لاستعادة الأصول الفرنسية، التي تعد ركيزة أساسية في صناعتها النووية.

وبحسب تقرير نشره الموقع، "تظهر التحركات، أن الوجود الفرنسي في منطقة الساحل، التي تضررت بشدة من سلسلة الانقلابات، يمكن أن يستمر في الانهيار".

وتساءل التقرير: "ما إذا كانت فرنسا بإمكانها الاستغناء عن هذا الوقود الذي يغذي محطاتها الكهربائية".

وشهدت النيجر الحليفة القديمة لفرنسا، مثل غيرها من دول الإمبراطورية الاستعمارية السابقة في أفريقيا، انقلابًا، في يوليو 2023، أوصل إلى السلطة المجلس العسكري بقيادة عبد الرحمن تياني.

ويأتي هذا التغيير في النظام في وقت أطاحت فيه بوركينا فاسو ومالي أيضًا برئيسيهما.

ومنذ ذلك الحين، أصبح رؤساء الدول هؤلاء أقرب إلى روسيا والشركات العسكرية الروسية الخاصة، مثل فاغنر.

ووفق التقرير الفرنسي، "تجد موسكو العديد من المزايا هناك، بين تآكل النفوذ الفرنسي والأمريكي أيضًا في المنطقة، والاستيلاء على العديد من الموارد الإستراتيجية، أو حتى القدرة على التحكم في تدفق المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا، عبر الطرق البرية".