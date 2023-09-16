زيلنسكي يهاجم نتنياهو وينتقد المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الخميس بمكتبه في كييف للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مع 32 مبعوثًا من حاخامات ومبعوثي حركة "حباد" الحسيدية اليهودية الأرثوذكسية وحاخامات الطوائف اليهودية الرئيسية، وفق ما جاء في مقال كتبه ايتمار يخنار ونشرته صحيفة "يديعوت احرونوت"، الجمعة.

وجاء في المقال نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن "زيلنسكي انتقد خلال اللقاء نقص المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا، موضحا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصل به اوطلب المساعدة عند وصوله إلى أومان، وقال إن هناك ملاجئ تتسع لـ 11 ألف شخص فقط، لكن من المتوقع وصول 30 ألف شخص، أخبرته أنه إذا أرسلت إسرائيل قبة حديدية فسوف تساعد في حماية مواطنيها، وأنا وعدته أنه إذا جاء إلى أوكرانيا سأذهب معه إلى أومان".

وأفاد بأن "زيلينسكي واصل انتقاداته اللاذعة لنتنياهو خلال اللقاء مع حاخامات الطوائف اليهودية في البلاد، قائلا إن مسؤولية حماية عشرات الآلاف من اليهود الذين يأتون للصلاة في أومان الأوكرانية في رأس السنة اليهودية لا تقع على عاتق أوكرانيا فحسب، بل تقع على عاتق إسرائيل التي لا تفعل ما يكفي بخصوص تقديم الحماية اللازمة".