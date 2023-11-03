تقرير: نتنياهو غير قادر على حماية البلاد وعلى الإسرائيليين استبداله

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن خطوط الصدع التي كشفها ما حدث في إسرائيل وغزة منذ الهجوم الدامي في 7 أكتوبر ولغاية الآن، أثبتت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير قادر على حماية وتوحيد بلاده، وإن إسرائيل تحتاج إلى زعيم جديد.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إن "ما كانت تحتاجه تل أبيب هو استيعاب الصدمة وإعادة النظر والانتظار، وبناء قوتها، وتوسيع مواردها، والتواصل مع الأصدقاء، والسماح للفرص بتقديم نفسها، لأن كل شيء يتغير في الحياة؛ وبعض التحولات واعدة".

وأضاف التقرير: "كان على إسرائيل أن لا تنجرف إلى غزة، كما قرر نتنياهو ومجلس حربه، وتقضي أيامًا طويلة في تزويد العالم بصور مؤلمة ومرعبة لأطفال فلسطينيين أبرياء يُنقلون من تحت الأنقاض، والحجة "قلنا لهم أن يغادروا" وهذا ليس كافيا، فبعض الناس لا يستطيعون المغادرة، وهم غير قادرين".