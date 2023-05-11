متاعب الرئيس تزداد.. الجمهوريون يتهمون أفرادًا من عائلة بايدن بعقد صفقات مشبوهة

قال برلمانيون جمهوريون، الأربعاء، إن عددًا من أفراد عائلة الرئيس جو بايدن، وشركاء لهم تلقوا في صفقات غامضة نحو عشرة ملايين دولار من شركات أجنبية وخصوصًا صينية ورومانية.

وتندرج هذه الاتهامات في إطار حملة طويلة تستهدف الأعمال المثيرة للجدل لهانتر بايدن، نجل الرئيس الديمقراطي.

ويتهم اليمين نجل الرئيس باستغلال اسم والده ومعارفه، عندما كان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، لإبرام عقود مثيرة للشك في دول عدة.