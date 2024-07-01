"وول ستريت جورنال": حرب أوكرانيا تسير نحو "صيف دموي"

توقعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية دخول الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة أكثر دموية تؤدي إلى مقتل الآلاف خلال "صيف ثالث دموي" من الحرب، وفق وصف تقرير للصحيفة.

وقال التقرير إن القوات المتحاربة تسعى إلى فتح ثغرات على طول خط الجبهة الممتد على طول 700 ميل.

وذكر أن الجيش الأوكراني، بعد أن نجح في الدفاع ضد الهجوم الروسي، يشن الآن هجومًا مضادًا في القرى الواقعة على طول الحدود الشمالية الشرقية.

وفي الوقت نفسه، تندفع القوات الروسية نحو طريق إمداد حيوي في الجنوب الشرقي، بهدف إضعاف دفاع أوكرانيا عن المدن المحاصرة في تلك المنطقة.

الضربات العميقة

وبحسب الصحيفة، فقد دخلت الحرب موسمًا قاسيًا مع توقع وقوع خسائر كبيرة في الأرواح من كلا الجانبين. والهدف الحالي لأوكرانيا هو الحفاظ على مواقعها باستخدام الأسلحة الغربية، في حين تتبع روسيا نهجًا طاحنًا وتضحي بقواتها لتحقيق مكاسب صغيرة.

وأشار التقرير إلى أن خط الجبهة أصبح ثابتًا إلى حد كبير؛ ما دفع كلا الجانبين إلى الاعتماد على الضربات العميقة لتحقيق الأفضلية.

وقد استهدفت روسيا محطات الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ومن ناحية أخرى، قال التقرير إن أوكرانيا تستخدم صواريخ بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة لاستهداف شبه جزيرة القرم وعزل القوات الروسية في شبه الجزيرة الجنوبية.