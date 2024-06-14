الانتخابات البلجيكية.. "انعطاف مفاجئ" إلى اليمين

شهدت الانتخابات الفيدرالية البلجيكية في 9 يونيو حزيران تحولاً سياسيًا غير متوقع، مع تحول منطقة والونيا ذات الميول اليسارية تقليديًا، إلى اليمين.

وتركت هذه النتيجة المفاجئة الكثيرين في حالة من عدم تصديق، في منطقة فلاندرز، إذ كان صعود اليمين المتطرف متوقعًا ولكنه مخيب للآمال.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن يوم الانتخابات شهد انتصارًا للقوميين المحافظين في فلاندرز بفارق ضئيل على الانفصاليين اليمينيين المتطرفين، متحدين توقعات ما قبل الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن والونيا، التي سيطر عليها الحزب الاشتراكي لمدة طويلة، صوتت بأغلبية ساحقة لصالح أحزاب الوسط واليمين، موضحة أن هذا التحول أدى إلى تداعيات فورية.

وقالت إنه في هذا السياق قدم زعيم الحزب الاشتراكي بول ماغنيت استقالته، التي رُفِضَت، وأعلن الحزب انتقاله إلى المعارضة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه في خطوة غير مسبوقة، في خلال 48 ساعة بعد الانتخابات، شكلت الحركة الإصلاحية الليبرالية وحزب "الملتزمين" الوسطي ائتلافًا لحكم والونيا.

وبينت أن هذا البناء السريع للائتلاف كان ملحوظاً بشكل خاص في بلد معروف بمحادثاته الائتلافية المطولة، مثل الرقم القياسي الذي استغرقه تشكيل حكومة فيدرالية في الفترة 2010-2011 والذي بلغ 541 يوماً.