ماسك يرافق نتنياهو في زيارة لمستوطنة بغلاف غزة

زار الملياردير الأمريكي مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، اليوم الاثنين، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحد الكيبوتسات (التجمعات الاستيطانية) جنوب إسرائيل، حيث شنّت حركة حماس هجومها في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال نتنياهو لماسك، خلال حوار نُشر على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) في نهاية زيارتهما إلى كفار عزة: "علينا نزع سلاح غزة بعد تدمير حماس" و"القضاء على التطرف" في الأراضي الفلسطينية.

ونشر مكتب نتنياهو لقطات تظهر الرجلين يسيران بين أنقاض في الكيبوتس.

وتابع نتنياهو: "علينا إعادة بناء غزة وآمل أن أحصل على مساعدة أصدقائنا العرب في هذا الأمر"، مضيفًا أنه يأمل في استئناف محادثات التطبيع مع المملكة العربية السعودية و"توسيع دائرة السلام إلى أبعد مما يمكن تصوره".

وأعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي عن اتفاق مبدئي بشأن استخدام خدمة الإنترنت عبر نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية المملوك لإيلون ماسك في إسرائيل وقطاع غزة.

ولم يتطرق نتنياهو في أي موقف معلن إلى مكافحة معاداة السامية على منصة "إكس".