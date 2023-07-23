توقعات في إسرائيل بالتوصل لتسوية حول بند "المعقولية"

نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن مسؤولين في الائتلاف الحكومي قولهم إنهم سيوافقون على "تسوية معينة" في مقترح إلغاء بند "المعقولية" وتجميد التشريع الخاص بالمقترح لمدة نصف سنة.

وبحسب ما نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية، فإن الائتلاف الحكومي وافق من حيث المبدأ على مناقشة تسوية بشأن مقترح بند "المعقولية".

وتقضي التسوية بأن يتاح للمحكمة العليا استخدام البند من أجل إلغاء قرارات وزراء، لكنها لن تتمكن من استخدام هذه الذريعة في كل ما يتعلق بقرارات رئيس الحكومة والتعيينات المصادق عليها من الكنيست.

وسيجري ديوان الرئيس الإسرائيلي اليوم مفاوضات مع الائتلاف الحكومي والمعارضة، كل على حدة، في محاولة للتوصل إلى تسوية توافقية بين الطرفين.

وتطالب المعارضة بتجميد التصويت على مقترح إلغاء بند "المعقولية" لمدة سنة ونصف على الأقل، والتعهد بضمان عدم استمرار الائتلاف الحكومي في التشريعات، خلال هذه المدة.

وتستمر المعارضة الإسرائيلية بحشد أنصارها في القدس منذ ليلة أمس، بالتزامن مع بدء مناقشات الكنيست مقترح إلغاء بند "المعقولية" الذي تستخدمه المحكمة العليا الإسرائيلية كحق قضائي لإلغاء قرارات حكومية، ومصادق عليها من الكنيست الإسرائيلية.

وستستمر المناقشات حتى ظهر غدٍ الإثنين موعد التصويت النهائي على إلغاء البند مثار الجدل، والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.