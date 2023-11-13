السيناتور الجمهوري تيم سكوت ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية

وهو كان من بين المرشحين الخمسة الحاضرين خلال المناظرة التلفزيونية الثالثة للجمهوريين الأربعاء الماضي التي غاب عنها مجددًا دونالد ترامب المرشح الأوفر حظًّا في صفوف الجمهوريين مع تأييد نسبته 58 %.

وبانسحابه من السباق، يحذو تيم سكوت حذو نائب الرئيس الأمريكي السابق "مايك بنس" الذي أعلن قراره نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال تيم سكوت مساء الأحد إنه لا نية لديه في هذه المرحلة لأن يكون مرشحًا لمنصب نائب الرئيس في اقتراع الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية، تُظهر استطلاعات الرأي تقدمًا لدونالد ترامب في ولايات رئيسية في مواجهة الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.