رغم رفض زيلينسكي.. وفد الوساطة الأفريقي يلتقي بوتين

يتوجه وفد الوساطة الأفريقي إلى مدينة سان بطرسبرغ، شمال غرب روسيا، حيث يستقبله، اليوم السبت، الرئيس فلاديمير بوتين، غداة رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العرض الذي قدَّمه الوسطاء الأفارقة.

واقترح الوفد الذي يقوده رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، الجمعة، وساطة سلام في النزاع، مؤكدًا من كييف ضرورة حصول "وقف للتصعيد من الجانبين"، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض ذلك في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد: "من الواضح أن روسيا تحاول مجددًا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش، لكنها لن تنجح، بعد اليوم، في الاحتيال على العالم.. لن نمنحها فرصة ثانية".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "قلت اليوم بوضوح خلال لقائنا الوفد الأفريقي إن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب، وتجميد الألم والمعاناة".