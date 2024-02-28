مبعوث صيني يزور كييف وموسكو وبروكسل
أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء، أن مبعوث بكين الخاص بأوكرانيا، لي هوي، سيجري اعتبارا من السبت، جولة تشمل روسيا وأوكرانيا ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفق وكالة "فرانس برس".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن لي هوي سيزور بولندا وفرنسا وألمانيا للبحث في حرب أوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث.
وأكدت ماو نينغ أن هذه الزيارة تندرج في إطار "الدورة الثانية من الجولة الدبلوماسية المكوكية للبحث عن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".
وكان لي هوي زار أوروبا في مايو لإجراء مباحثات.
وتعرّضت الصين لانتقادات من دول غربية على خلفيّة موقفها بشأن ملف أوكرانيا.
ورغم أنها دعت إلى احترام وحدة أراضي الدول كافة، بما في ذلك أوكرانيا ضمناً، لم تصدر عن بكين إدانة علنيّة للهجوم الروسي، ولم تدع موسكو إلى سحب قواتها من أراضي كييف.
وشدّدت ماو نينغ الأربعاء على أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا "لم نألُ أبدا جهدا لتعزيز السلام وتشجيع المحادثات".
وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي دوري: "كل ما قمنا به له هدف واحد، ألا وهو التوصل إلى توافق لإنهاء الحرب، وتمهيد الطريق لمحادثات السلام".
وتتقاسم الصين وروسيا رغبة مشتركة في مواجهة ما تعتبرانه هيمنة أمريكية.
وشهدت العلاقات بين بكين وموسكو تقاربا على المستويين السياسي والاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وهذا الأسبوع قال نائب وزير الخارجية الصيني سون وي دونغ خلال زيارة إلى روسيا، إن العلاقات بين البلدين "في أفضل مستوى تاريخي لها".