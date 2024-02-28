مبعوث صيني يزور كييف وموسكو وبروكسل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء، أن مبعوث بكين الخاص بأوكرانيا، لي هوي، سيجري اعتبارا من السبت، جولة تشمل روسيا وأوكرانيا ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن لي هوي سيزور بولندا وفرنسا وألمانيا للبحث في حرب أوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث.

وأكدت ماو نينغ أن هذه الزيارة تندرج في إطار "الدورة الثانية من الجولة الدبلوماسية المكوكية للبحث عن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

وكان لي هوي زار أوروبا في مايو لإجراء مباحثات.

وتعرّضت الصين لانتقادات من دول غربية على خلفيّة موقفها بشأن ملف أوكرانيا.