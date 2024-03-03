ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين في ميشيغان وميزوري

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، بسهولة في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميشيغان، حيث عاني الحزب من خلافات داخلية، خشي بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأمريكية الحاسمة.

وتمثل ميشيغان ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفاز ترامب أيضا في ولاية ميزوري، وفقا لتوقعات وكالة أسوشييتد برس للأنباء.

وتغلب ترامب في كلتا الولايتين على نيكي هيلي آخر منافسيه المتبقين على بطاقة الحزب الجمهوري.