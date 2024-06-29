أرقام الجولة الأولى.. تفاصيل النتائج النهائية للانتخابات الإيرانية

وبذلك تأهّل المرشحان الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ المتشدّد سعيد جليلي إلى الدورة الثانية من الانتخابات.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية محسن إسلامي: "لم يتمكّن أي من المرشحين من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات" في الدورة الأولى، وبالتالي سيتواجه "المرشحان الأول والثاني" في دورة ثانية تجري في الخامس من يوليو/تموز.

وفُتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الإيرانيين، صباح الجمعة، في أكثر 58 ألف مركز انتخابي داحل إيران، و300 مركز خارج البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية.

وتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين قرروا أن يكملوا السباق الانتخابي، وهم: مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بورمحمدي، بعد انسحاب مرشحين هما علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زادة هاشمي.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة قبل نحو عام من موعدها الأصلي، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.