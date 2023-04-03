"الناتو": فنلندا لم تطلب منّا نشر قوات على أراضيها
أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأدميرال روب باور، اليوم الإثنين أنّ فنلندا لم تطلب من أعضاء التكتّل نشر قوات على أراضيها، وذلك عشية انضمام هلسنكي رسميا للحلف.
وقال باور إن "مسألة نشرنا قوات في فنلندا" تتوقف في المقام الأول على قرار فنلندا، موضحا أنه "في الوقت الراهن، لم يرد طلب كهذا، لكن بالطبع قد يرد في المستقبل وعندها سيتعين علينا البحث فيه".
وستصبح فنلندا الثلاثاء العضو الـ31 في حلف "الناتو"، إثر تحوّل تاريخي في إستراتيجية عدم الانحياز، التي كانت تتّبعها منذ أمد بعيد، في خطوة تضاعف طول الحدود المشتركة بين الحلف وروسيا.
ودفعت الحرب التي تشنّها روسيا في أوكرانيا كلاً من فنلندا وجارتها السويد إلى التخلي عن سياسة عدم الانحياز والتقدّم العام الماضي بطلب نيل عضوية حلف "الناتو".
ولم يعلّق الكرملين على عضوية فنلندا في الحلف، لكنّه تعهّد تعزيز قواته في شمال غرب البلاد في السنوات المقبلة.
وقال باور في مقابلة "لم نشهد حتى الآن أي تحرّك ملموس للقوات والسبب الرئيس في ذلك هو أنّهم (الروس) يحتاجون إلى كلّ ما لديهم من قوات في أوكرانيا".
وأشار إلى أنه "لا يمكنهم تحمّل نشر كثير من القوات على طول الحدود الفنلندية حيث لا يشّكل حلف شمال الأطلسي تهديدا مباشرا".
وشدد الأدميرال الهولندي على أن خطط حلف "الناتو" للدفاع عن فنلندا بوجه أيّ هجوم محتمل ستكون "في المقام الأول وقبل أيّ شيء آخر على عاتق فنلندا لتمتّع قواتها بقدرات كبيرة".
وأوضح باور أنّ "الحدود الإضافية مع روسيا هي مشكلة تعالجها فنلندا بالفعل منذ 75 عاما"، مبينًا أنها "ازدادت مساحة الأراضي التي يتعيّن علينا الدفاع عنها، لكن لدينا قوات فنلندا لمساعدة حلف شمال الأطلسي في ذلك".
لكنّه أكّد أنّه في حال شنّت روسيا هجوماً، فإن دول التكتل "ستساعد في الدفاع عن فنلندا بوساطة تعزيزات إستراتيجية"، موضحًا أن الموقع الإستراتيجي لفنلندا وقوة جيشها ولاحقاً عضوية جارتها السويد في حال نالتها، هي أمور من شأنها أن "تسهّل" على حلف "الناتو" مهمة الدفاع عن جناحه الشرقي.
وفي أقصى الشمال، قال باور إن انضمام فنلندا والسويد سيرفع عدد الدول القطبية الشمالية المنضوية في حلف "الناتو" إلى 7 من أصل 8، أما في الجنوب فإن بحر البلطيق "سيصبح بشكل متزايد مياها ضمن أراضي حلف شمال الأطلسي".
وأكد الأدميرال باور "تزداد صعوبة قيام الروس بأي تحرّك دون أن يعلم به حلف شمال الأطلسي".