"الناتو": فنلندا لم تطلب منّا نشر قوات على أراضيها

أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأدميرال روب باور، اليوم الإثنين أنّ فنلندا لم تطلب من أعضاء التكتّل نشر قوات على أراضيها، وذلك عشية انضمام هلسنكي رسميا للحلف.

وقال باور إن "مسألة نشرنا قوات في فنلندا" تتوقف في المقام الأول على قرار فنلندا، موضحا أنه "في الوقت الراهن، لم يرد طلب كهذا، لكن بالطبع قد يرد في المستقبل وعندها سيتعين علينا البحث فيه".

وستصبح فنلندا الثلاثاء العضو الـ31 في حلف "الناتو"، إثر تحوّل تاريخي في إستراتيجية عدم الانحياز، التي كانت تتّبعها منذ أمد بعيد، في خطوة تضاعف طول الحدود المشتركة بين الحلف وروسيا.