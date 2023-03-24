مجلس أوروبا قلق من "الاستخدام المفرط للقوة" ضدّ المتظاهرين في فرنسا

أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش، الجمعة، عن قلقها من "الاستخدام المفرط للقوة" ضدّ المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حقّ التظاهر.

وقالت المفوضة في بيان: "وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون".

وتابعت: "لكنّ أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".