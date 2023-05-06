بعد غضب رئيس "فاغنر".. هجوم أوكرانيا المضاد قد يبدأ قريبًا

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير عسكري بارز قوله إن الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره في باخموت "قد يكون على بعد أيام قليلة فقط"، مشيرًا أن كييف ستعمل على استغلال الخلاف القائم بين بريغوجين والجيش الروسي، لتنفيذ مخططها العسكري.

ورأى المصدر، في حديثه مع الصحيفة، أن تهديد بريغوجين بسحب قواته من باخموت قد يكون "دافعًا قويًا نحو النصر" لأوكرانيا.

وقال: "الدفاع عن باخموت قد يشير ليس فقط إلى نقطة تحول إستراتيجية في الحرب ولكن بداية الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره."

وأضاف: "أوكرانيا ستثبت مرة أخرى أنه عندما يتم منحها الموارد التي تحتاج إليها، يتم إبعاد الروس".

وحذَّر: "بوتين يريد أن يشعر العالم بالقلق إزاء التصعيد، ولكن في المقابل، هذه هي اللحظة التي يجب أن نقدم فيها لأوكرانيا الإمدادات العسكرية التي تشتد الحاجة إليها للتقدم نحو النصر.