إجلاء مواطنين بعد ضربة روسية غرب أوكرانيا

أمرت السلطات في منطقة فينيتسيا غرب أوكرانيا بإجلاء السكان في وقت مبكر من السبت، قائلة إن هجوما شنته روسيا ألحق أضرارا بأحد مواقع البنية التحتية.

ونقل الموقع الإلكتروني لبلدة كالينيوكا عن فاسيل بوليتشوك، رئيس إدارة البلدة، قوله: "في الوقت الحالي، ليس هناك داع لإجلاء عام، فيما عدا المنطقة المحيطة بموقع الضربة".

ولم يحدد الموقع الإلكتروني هدف الهجوم أو الأسلحة المستخدمة فيه.