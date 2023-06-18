الأولى منذ تنصيب بايدن.. بلينكن يصل الصين في زيارة "حلحلة الأزمات"

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة تستمر يومين، هي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 5 سنوات.

وأصبح بلينكن بهذه الزيارة، التي يسعى من خلالها لحلحلة أزمات عدة بين البلدين، أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.

وتأتي زيارة بلينكن للصين وسط فتور بالعلاقات الثنائية وآمال ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتسببت أزمة نشبت عن تحليق منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي، في شهر فبراير/شباط، في تأجيل زيارة كانت مفترضة لوزير الخارجية الأمريكي للصين.