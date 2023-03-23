أمام الكونغرس.. رئيس "تيك توك" ينفي نقل بيانات مستخدميه الأمريكيين للصين

واختتمت شهادة الرئيس التنفيذي "شو شي تشو" أمام الكونغرس تحركات تقوم بها الشركة منذ أسبوع لإقناع الأمريكيين ومشرعيهم بأن التطبيق ينشئ قيمة اقتصادية ويدعم حرية التعبير.

وواجه "تيك توك" الذي يستخدمه أكثر من 150 مليون أمريكي اتهامات خطيرة بأنه يشارك بيانات مستخدميه الأمريكيين مع الحكومة الصينية وأن الشركة تتقاعس عن توفير حماية ملائمة للأطفال من الإيذاء.

وقالت "تيك توك" إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على ما تسميه مساعٍ صارمة لتأمين البيانات تحت اسم (بروجيكت تكساس) "مشروع تكساس" الذي يعمل به في الوقت الراهن قرابة 1500 موظف بدوام كامل، وتعاقدت مع شركة أوراكل لتخزين بيانات مستخدمي التطبيق الأمريكيين. وتقول أيضا إنها تستخدم تصفية صارمة للمحتوى الذي ربما يضر الأطفال.