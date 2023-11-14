رئيس إندونيسيا يطالب بايدن بوقف "الأعمال الوحشية" في غزة

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الولايات المتحدة اليوم الاثنين إلى بذل المزيد من الجهود لوقف "الأعمال الوحشية" في غزة.

وطالب ويدودو بعد لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال: "تناشد إندونيسيا الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد لوقف الأعمال الوحشية في غزة. وقف إطلاق النار أمر لا بد منه من أجل الإنسانية".

والأسبوع الماضي، نفت إندونيسيا الاتهامات الإسرائيلية بأنّ مستشفى في غزة بُني بتمويل إندونيسي تقع تحته أنفاق لحماس ويجاور منصّة لإطلاق صواريخ على إسرائيل.