فرنسا تجري محادثات مع مسؤولين في جيش النيجر لسحب قواتها

بدأت فرنسا، الثلاثاء، محادثات مع بعض المسؤولين في جيش النيجر لسحب بعض قواتها من الدولة الأفريقية بعد الانقلاب الذي شهدته في يوليو/تموز الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر فرنسية مطلعة على الأمر لم تكشف عن هويتها قولها إنه "لم يتم تحديد عدد الجنود الفرنسيين ولا توقيت مغادرتهم حتى هذه اللحظة، وإن المحادثات لا تجري مع قادة الانقلاب بل مع مسؤولي الجيش النظامي الذين تتعاون معهم فرنسا منذ فترة طويلة".

وقالت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، عقب الانقلاب إنها ستنهي التعاون العسكري وتوقف جميع مساعدات التنمية للبلاد، لكن باريس ترفض حتى الآن دعوات قادة الانقلاب لسحب 1500 جندي فرنسي موجودين حاليا في النيجر، قائلة إنها لا تزال تعتبر الرئيس محمد بازوم، المنتخب ديمقراطيا والمحتجز حاليا، الزعيم الشرعي للبلاد.