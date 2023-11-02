بلينكن ينتقد انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية‎

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، روسيا لانسحابها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ودعا موسكو إلى الالتزام بعدم إجراء التجارب.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قانونا يلغي تصديق روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في خطوة يقول إنها تعيد التكافؤ بين موسكو والولايات المتحدة.

وقال بلينكن في بيان صادر عنه: "للأسف، يمثل هذا خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ ويبعدنا عن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، بدلًا من أن يقربنا منها".

وتقول روسيا إنها لن تستأنف التجارب ما لم تفعل واشنطن ذلك أيضا، وإن إلغاء التصديق على المعاهدة لا يغير موقفها النووي ولا الطريقة التي تشارك بها المعلومات بشأن أنشطتها النووية.

ووقعت واشنطن على المعاهدة عام 1996 لكنها لم تصدق عليها مطلقا، وقال بوتين إنه يريد من روسيا، التي وقعت وصدقت على المعاهدة، أن تتبنى نفس الموقف تجاه المعاهدة مثل الولايات المتحدة.