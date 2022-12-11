نائب ياباني: التهديد الصيني يتطلب إنفاقا عسكريا أكبر

قال عضو بارز في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان اليوم الأحد خلال زيارة لتايوان، إن على اليابان زيادة إنفاقها العسكري في مواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين اليابان وتايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتعتبرها الصين إقليما تابعا لها، إلا أنهما تربطهما علاقات وثيقة غير رسمية، ويشترك كلاهما في مخاوف بشأن الصين لا سيما أنشطتها العسكرية المتزايدة بالقرب من البلدين.

وقال كويتشي هاجيودا، رئيس السياسة في الحزب الديمقراطي الحر ووزير الصناعة السابق، خلال زيارة لتايبيه إنه منذ الحرب العالمية الثانية، انتهجت اليابان "طريق السلام" ولن يتغير هذا المسار في المستقبل.