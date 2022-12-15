بعد إصابته بأزمة قلبية.. استقرار حالة وزير النفط الإيراني
قالت وزارة النفط الإيرانية، إن حالة الوزير الصحية مستقرة بعد إصابته بأزمة قلبية، اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة (إرنا) للأنباء.
نقل وزير النفط جواد أوجي إلى مستشفى عام في طهران بعد إصابته بأزمة قلبية داهمته على هامش اجتماع حكومي نتيجة ضغوط العمل
وزارة النفط
وأضافت الوزارة في بيان: "نقل وزير النفط جواد أوجي إلى مستشفى عام في طهران بعد إصابته بأزمة قلبية داهمته على هامش اجتماع حكومي نتيجة ضغوط العمل".
وتابع البيان: "بعدما اتخذ الطاقم الطبي الإجراءات اللازمة، أصبحت حالة الوزير مستقرة حاليًا".