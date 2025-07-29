خامنئي ينتقد "الذرائع" الغربية ضد إيران

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المطالب الغربية المتعلقة بالبرنامج النووي لطهران "ذريعة" للاصطدام مع بلاده، بحسب "رويترز".

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وبعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تجدد الضربات ضد إيران إذا استأنفت طهران أنشطتها النووية، صرح خامنئي بأن "البرنامج النووي والتخصيب وحقوق الإنسان كلها ذرائع.. ما يسعون إليه هو دينكم وعلمكم"، وفق قوله.

وكان الرئيس الأمريكي قال، الاثنين، إن إيران ترسل "إشارات سيئة"، محذرا من أن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور.

وأضاف ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أسكتلندا: "أرسلوا إشارات سيئة جدا ومزعجة جدا. وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك... قضينا على قدراتهم النووية، يمكنهم استئناف البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون".

كما اتهم إيران بتزويد حماس بتعليمات ونصائح خلال المفاوضات الأخيرة، ما دفع الحركة الفلسطينية إلى تشديد موقفها.