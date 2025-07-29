وزير الخارجية الإسرائيلي يستدعي السفير الهولندي احتجاجا على حظر هولندا دخول وزيرين

logo
العالم

خامنئي ينتقد "الذرائع" الغربية ضد إيران

خامنئي ينتقد "الذرائع" الغربية ضد إيران
المرشد الإيراني علي خامنئيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 11:38 ص

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المطالب الغربية المتعلقة بالبرنامج النووي لطهران "ذريعة" للاصطدام مع بلاده، بحسب "رويترز".

أخبار ذات علاقة

" لم نغفل لحظة ".. الحرس الثوري يرد على تهديد إسرائيل باغتيال خامنئي

" لم نغفل لحظة ".. الحرس الثوري يرد على تهديد إسرائيل باغتيال خامنئي

وبعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تجدد الضربات ضد إيران إذا استأنفت طهران أنشطتها النووية، صرح خامنئي بأن "البرنامج النووي والتخصيب وحقوق الإنسان كلها ذرائع.. ما يسعون إليه هو دينكم وعلمكم"، وفق قوله.

وكان الرئيس الأمريكي قال، الاثنين، إن إيران ترسل "إشارات سيئة"، محذرا من أن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور.

أخبار ذات علاقة

ترامب: إذا استأنفت إيران برنامجها النووي "سنسحقها على الفور"

ترامب: إذا استأنفت إيران برنامجها النووي "سنسحقها على الفور"

وأضاف ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أسكتلندا: "أرسلوا إشارات سيئة جدا ومزعجة جدا. وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك... قضينا على قدراتهم النووية، يمكنهم استئناف البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون".

كما اتهم إيران بتزويد حماس بتعليمات ونصائح خلال المفاوضات الأخيرة، ما دفع الحركة الفلسطينية إلى تشديد موقفها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC