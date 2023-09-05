الرئيس الإسرائيلي يقود مفاوضات للتوصل لتسوية بشأن التعديلات القضائية

كشف القناة الإسرائيلية 12، عن عودة الاتصالات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية في منزل الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات بشأن خطة التعديلات القضائية وإنهاء الأزمة.

وأشار التلفزيون أن هرتسوغ اقترح حلاً للتسوية بين الائتلاف والمعارضة، ينص على تقليص تشريع ذريعة عدم المعقولية، وعدم تغيير لجنة تعيين القضاة، على أن تبقى الغالبية المطلوبة لتعيين القضاة 7 من 9 أعضاء، وتجميد التشريعات لمدة عام ونصف على أن يرتكز ذلك على قانون أساسي.

وقال ديوان الرئيس إن "هرتسوغ يسعى إلى منع أزمة قانونية والتوصل إلى حل من أجل الحفاظ على الديمقراطية ووحدة الشعب في إسرائيل"، مشددا على أن "هذا الاقتراح هو الذي وافق عليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهو الذي سيقودنا للتقدم أكثر والموافقة عليه من قبل الائتلاف".