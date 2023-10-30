روسيا تجهّز لـ"مفرمة لحم" جديدة في باخموت

قال قائد عسكري أوكراني، اليوم الإثنين، إن روسيا تحشد قواتها بشكل كبير حول مدينة باخموت المدمرة في شرق البلاد وحولت قواتها من الوضع الدفاعي إلى تنفيذ "عمليات نشطة".

واستولت روسيا في أيار/مايو على باخموت التي شهدت جانبا من أكثر المعارك دموية في الحرب المستمرة منذ 20 شهرا.

وتشن أوكرانيا هجوما مضادا منذ يونيو/ حزيران لمحاولة استعادة الأراضي المحتلة في الجنوب والشرق بما في ذلك البلدة.

وكتب الجنرال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية على تطبيق تيليجرام: "في منطقة باخموت، عزز العدو تجمعاته بشكل كبير وتحول من الدفاع إلى العمليات النشطة".

وأضاف أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذا التصريح أو من الروايات المتعلقة بساحة المعركة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي بشأن القتال إن القوات الروسية تواصل محاولاتها لاستعادة السيطرة على أفدييفكا جنوب باخموت، والتي قالت القوات الأوكرانية إنها استعادتها في سبتمبر أيلول.