سُمع خطاب لبوتين.. سكك الحديد البولندية تتعرض لهجوم إلكتروني

تحقق الأجهزة الخاصة البولندية بشأن اختراق شبكة اتصالات السكك الحديدية، مما أدى إلى "اضطراب" حركة المرور جزئياً في شمال غرب البلاد، وذكرت وسائل إعلام أنه أثناء بث إشارة "توقف"، سمع عمال النشيد الوطني الروسي وخطابا للرئيس فلاديمير بوتين.

واقتحم مجهولون، ليل الجمعة السبت، شبكة الاتصالات اللاسلكية لخطوط السكك الحديدية البولندية "بي كا بي" بالقرب من "شتشين" شمال غرب البلاد، مطلقين إشارة "توقف"، ما تسبب في توقف وتأخير حوالي عشرين قطارًا.

واستؤنفت حركة المرور بشكل طبيعي بعد بضع ساعات، بحسب ما أفادت "بي كا بي".

وبولندا حليف وثيق لأوكرانيا وممر رئيسي لعبور الأسلحة الغربية إلى هذا البلد.