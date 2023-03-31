محامية: ترامب يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء

كشفت سوزان نيكيليس، محامية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن استدعاء الأخير للمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة.

وقالت سوزان نيكيليس في بيان: "نتوقع قراءة لائحة الاتهام الثلاثاء"، دون مزيد من التفاصيل.