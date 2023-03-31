محامية: ترامب يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء
كشفت سوزان نيكيليس، محامية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن استدعاء الأخير للمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة.
وقالت سوزان نيكيليس في بيان: "نتوقع قراءة لائحة الاتهام الثلاثاء"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت هيئة محلفين كبرى، قد وجهت مساء الخميس، اتهامات لترامب بشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز عام 2016، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.
وفي وقت سابق اليوم؛ أعلن مكتب المدعي العام، أنه جرى الاتصال مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه من أجل مثوله لتلاوة الاتهام".
وذكر المتحدث باسم مدعي عام مانهاتن في بيان، بأنه "سوف يتم توفير الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام"، في حين أن قرار الاتهام لا يزال مختوما. في إشارة إلى أن الاتهامات "لا تزال غير معروفة ولا يجوز إعلانها للعامة حاليًا".