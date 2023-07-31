قطْر سفينة شحن سيارات مشتعلة قبالة هولندا بعيدًا عن ممرات الشحن

قالت إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية وتقارير إعلامية إنه يجري قطْرُ سفينة شحن السيارات المشتعلة قبالة ساحل البلاد إلى موقع آخر بعيدًا عن ممرات الشحن في إطار عملية صعبة للتعامل مع السفينة.

وقالت الإدارة في بيان لها، الأحد، إن السفينة سيتم قطرها إلى موقع على بعد 16 كيلومترًا شمال جزيرتي "أميلاند" و"سخيرمونيكوخ" الهولنديتين.

وأضافت أن عملية القطر بدأت أمس الأحد، ولم يتضح متى ستصل السفينة - التي كانت في الطريق من ألمانيا إلى مصر عندما اندلعت النيران - إلى وجهتها المؤقتة، وأن ذلك يعتمد على الأحوال الجوية وتطور تصاعد الدخان من السفينة وحالة المد والجزر.

وأسفر الحريق على متن السفينة "فريمانتل هاي واي"، المسجلة في بنما وكانت تنقل شحنة سيارات جديدة، عن مقتل هندي من أفراد الطاقم وإصابة 7 آخرين قفزوا من على متنها هربًا من ألسنة اللهب.

وقالت شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة إن الطاقم المكون من 21 فردًا هندي بالكامل.

وقالت متحدثة باسم إدارة الممرات المائية لوكالة الأنباء الهولندية إن السفينة ستكون بعيدة عن ممرات الشحن عند وصولها إلى الموقع الجديد كما ستكون بعيدة قليلًا عن الرياح.

وأضافت المتحدثة أن عملية النقل خطوة وسيطة في عملية الإنقاذ الصعبة.