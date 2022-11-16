3 قتلى إثر موجة احتجاجات جديدة في إيران

شهدت العديد من المدن الإيرانية مساء الثلاثاء، احتجاجات شعبية واسعة ضد النظام، فيما تحدثت تقارير رسمية عن مقتل أحد عناصر من قوات الباسيج في مدينة شيراز جنوب البلاد.

وذكر موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، إن احتجاجات شعبية خرجت في عدة مدن حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء من بينها العاصمة طهران وكرج وشيراز واصفهان والأهواز وقزوين وساري وأرومية ومشهد ومدن أخرى.