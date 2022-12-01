ماكرون يحذر من وجود "دول مارقة" في الفضاء

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، من وجود ما وصفها بـ"دول مارقة" في الفضاء.

جاء ذلك خلال زيارة ماكرون مقر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الأربعاء.

وقال الرئيس الفرنسي إن التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا، ضروري لمواجهة وجود "دول مارقة" في الفضاء.

ووصل ماكرون إلى واشنطن أمس الثلاثاء، في ثاني زيارة دولة يقوم بها للولايات المتحدة منذ توليه منصبه عام 2017.

وكانت أول مشاركة عامة لماكرون في مقر وكالة الفضاء الأمريكية، إلى جانب نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، التي قالت إنهما سيناقشان التعاون في الفضاء لمعالجة تغير المناخ والأمن.