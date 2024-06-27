1000 صحفي من 173 بلدًا يغطّون مناظرة بايدن وترامب

يتجمع نحو 1000 صحفي من 173 دولة في مقر شبكة CNN لمتابعة مناظرة بايدن وترامب التي تبدأ على شاشة الشبكة مع بث مباشر على منصاتها الإلكترونية، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، (الواحدة بتوقيت غرينيتش).

وستكون مناظرة الخميس هي الأولى في الدورة الانتخابية التي تجري فيها مناظرة رئاسية، تضم مرشحي الأحزاب الرئيسة في التاريخ الحديث.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه في سباق انتخابات البيت الأبيض 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب، في مناظرة رئاسية تنظمها CNN للمرة الأولى منذ عام 1988، إذ كانت "لجنة المناظرات الرئاسية" تنظم جميع المناظرات في كل دورة انتخابية رئاسية منذ عام 1988، ولكن تغير الوضع هذا العام.

وقالت CNN إن المكان الذي سيعمل فيه الصحفيون القادمون من مختلف أنحاء العالم، هو نفس المكان الذي سيعمل فيه أنصار الرئيسين بايدن وترامب، وأعضاء حملتيهما الانتخابيتين.

وتستحوذ الانتخابات الأمريكية على اهتمام عالمي منقطع النظير، نظرًا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها "القوة العظمى" والدور الكبير الذي تلعبه في العديد من القضايا العالمية.

كما أن المناظرة المرتقبة اليوم بين المرشحين، الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، تحظى باهتمام كبير، لأنها قد تقدم مؤشرات عن المرشح الأوفر حظًا في الوصول إلى البيت الأبيض، وبالتالي السياسة التي سينتهجها حيال العديد من القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تشغل العالم.