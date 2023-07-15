مكتب عمدة لندن ينتهك خصوصية مئات الأشخاص على الإنترنت

قالت صحيفة الميرور البريطانية، إن مكتب عمدة لندن يخضع حاليًا للتحقيق بخصوص اتهامات حول مشاركة بيانات نحو 400 شخص عبر الإنترنت في قضية انتهاك للخصوصية.

وأكد مكتب عمدة لندن الخاص بالشرطة والجريمة، أن البيانات ظلت متاحة على موقع إلكتروني رسمي، لمدة تناهز أربعة أشهر، في حين أنها تضم تفاصيل خاصة للغاية.

"أمر تقشعر له الأبدان"، ذاك ما قالته امرأة كانت من بين ضحايا انتهاك الخصوصية ومشاركة البيانات.

ويتوقع أن تكون تفاصيل ضحايا الاعتداء الجنسي من بين مئات الملفات التي تم الكشف عنها عبر خرق البيانات.

ووصفت امرأة ناجية من الاعتداء الجنسي محنتها الليلة، حسب تصريحات الصحيفة.

وقالت المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها لأسباب قانونية: "إنه لأمر مروع حينما تفكر أن البيانات كانت متاحة لمدة أربعة أشهر.

من جهته، قال متحدث باسم مكتب العمدة للشرطة والجريمة: "خطأ يدوي جعل من الممكن تقنيًا للزوار الوصول مؤقتًا إلى المحتوى المقدم في النموذجين عبر الإنترنت بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023.

وأضاف "لا يوجد دليل على أن أي شخص وصل إلى أي من هذه المعلومات بقصد ضار أو أنه قد أسيء استخدامها".

وعمدة لندن حالياً هو صادق خان، سياسي بريطاني من أصل باكستاني، عضو في حزب العمال. ترّشح خلال انتخابات عمدة لندن عن حزب العمال وفاز بها في مايو 2016، وبذلك يكون أول بريطاني مسلم يتسلم منصب عمدة لمدينة لندن في بريطانيا.، وهو عضو في البرلمان عن توتينغ منذ عام 2005.

المصدر: صحيفة الميرور البريطانية