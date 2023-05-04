وسط نفي أوكراني وتشكيك غربي.. هل "افتعلت" روسيا هجوم الكرملين؟

تشكيك غربي

وفي الوقت الذي نفت فيه أوكرانيا أي تورط لها في ما تصفه روسيا بهجوم بطائرة مسيرة على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شكك حلفاء كييف الغربيون، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بالرواية الروسية. حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه "لا يستطيع إثبات صحة اتهام روسيا بأن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس" الروسي فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة، لكنه قال إنه سينظر "بعين الريبة" لأي شيء يصدر عن الكرملين.

التشكيك في الهجوم على الكرملين جاء أيضا من الدائرة المقربة من بوتين، وتحديدا من "الطباخ"، حيث رفض مالك شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوزين، التعليق على هجوم الطائرات دون طيار المزعوم على الكرملين، قائلا في منشور على قناته الرسمية على تليغرام: "لا يمكنني التعليق على هذه الظاهرة بأي شكل من الأشكال.. ربما كان البرق"، وهي إشارة فُهم منها أنه حتى على مستوى القادة الروس لا توجد قناعة بصحة ما أعلنه الكرملين منذ يوم أمس.