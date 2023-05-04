وسط نفي أوكراني وتشكيك غربي.. هل "افتعلت" روسيا هجوم الكرملين؟
أثار إعلان روسيا، الأربعاء، أن الجيش والاستخبارات الروسيين عطّلا طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على قصر الكرملين وسط موسكو، واتهامها لأوكرانيا بالتخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جدلا بشأن مصداقية هذا الهجوم، وسط ترجيحات غربية أن يكون "مفتعلا" من قبل روسيا، خصوصا أنه جاء في وقت أعلنت فيه كييف عن قرب شروعها في تنفيذ هجوم مضاد لاستعادة أراضيها التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بدء الغزو.
تشكيك غربي
وفي الوقت الذي نفت فيه أوكرانيا أي تورط لها في ما تصفه روسيا بهجوم بطائرة مسيرة على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شكك حلفاء كييف الغربيون، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بالرواية الروسية. حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه "لا يستطيع إثبات صحة اتهام روسيا بأن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس" الروسي فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة، لكنه قال إنه سينظر "بعين الريبة" لأي شيء يصدر عن الكرملين.
التشكيك في الهجوم على الكرملين جاء أيضا من الدائرة المقربة من بوتين، وتحديدا من "الطباخ"، حيث رفض مالك شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوزين، التعليق على هجوم الطائرات دون طيار المزعوم على الكرملين، قائلا في منشور على قناته الرسمية على تليغرام: "لا يمكنني التعليق على هذه الظاهرة بأي شكل من الأشكال.. ربما كان البرق"، وهي إشارة فُهم منها أنه حتى على مستوى القادة الروس لا توجد قناعة بصحة ما أعلنه الكرملين منذ يوم أمس.
اختراق من الداخل
ورغم أن موسكو بادرت إلى اتهام كييف، فإن هناك تقارير غربية ترجح أن يكون "الاستهداف المزعوم" تم من الداخل الروسي، مستبعدين فرضية أن تنجح طائرات دون طيار في الوصول إلى مبنى الكرملين، دون أن يتم اعتراضها من قبل الدفاعات الروسية.
واعتبرت تلك التقارير، أن الرواية الروسية تفتقد للكبح، إذ أن ما تروجه موسكو حاليا ـ إذا ما صح ـ يضع قدرات دفاعها الجوي في خانة الشك، ما قد يشجع على استهداف المزيد من الأهداف الروسية ما دام بإمكان الطائرات المسيرة الوصول بسهولة للكرملين، الشديد التحصين، والمؤمن بمنظومة دفاعية توصف بـ"المتطورة".
وذهب بعض المحللين، إلى اعتبار أن الإعلان الروسي لا يعدو كونه مقدمة لتصعيد من جانب الروس، مع إمكانية استخدام الأسلحة النووية، التي طالما لوحت بها موسكو، خصوصا إذا ما ثبت أن الهجوم المزعوم كان يستهدف فعليا اغتيال الرئيس بوتين.
هجوم مفتعل
وبعد يوم من الهجوم المزعوم، ما زالت التحليلات تصب في خانة "الهجوم المفتعل"، حيث اعتبر بعض المراقبين أن الرد الروسي الصادر عن الكرملين على الهجوم جاء سريعاً، ومتناسقاً، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن العملية برمّتها "محضرة داخليا"، وقد يراد منها تحقيق مكاسب سياسية للاستغلال الداخلي.
و رجح المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، أن تكون روسيا قد افتعلت الهجوم بالطائرتين المسيرتين على الكرملين، لأسباب داخلية، ولتحضير الظروف لتعبئة عسكرية أوسع، لافتا إلى أن الانفجار تمّ تصويره بطريقة "جيّدة نسبياً"، ما يعزز الشكوك في مصداقيته كهجوم أوكراني.
وقال المعهد، في تقرير صادر عنه، إن الجيش الروسي اتخذ في الآونة الأخيرة إجراءات عسكرية عدة، معززاً دفاعاته الجوية، حتى في العاصمة موسكو نفسها. وعليه، فإنه من المستبعد أن تكون الطائرتان المسيرتان قد تمكنتا من اختراق عدّة أنظمة دفاعية داخل الأراضي الروسية وأن تكونا قد انفجرتا فوق الكرملين.
وعلى الصعيد الداخلي، رجح المعهد أن يستخدم الكرملين الهجوم المزعوم كسبب لإلغاء أو خفض المشاركة في احتفالات التاسع من أيار/مايو، حيث يحتفل الروس في هذا اليوم بالنصر في الحرب الحرب العالمية الثانية، رغم تأكيد المتحدث باسم الكرملين أن لا تعديل على جدول الاحتفالات وأن الرئيس بوتين سيحضرها.