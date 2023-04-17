سوناك يخضع لتحقيق برلماني حول احتمال وجود تضارب في المصالح

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنّ اللّجنة تدقّق خصوصاً بأسهم شركة لرعاية الأطفال تملكها زوجة سوناك الثرية أكشاتا مورثي، التي تحمل الجنسية الهندية.

ومن المرجّح أن تستفيد هذه الشركة من المساعدات الجديدة الهائلة لرعاية الأطفال التي أعلنت عنها الحكومة في ميزانيتها الأخيرة في منتصف آذار/مارس.

وردّ داونينغ ستريت بالقول: "يسعدنا مساعدة اللجنة في توضيح أنّه تم التصريح عن ذلك بشفافية في تصريح المصالح الوزارية لرئيس الحكومة، وليس في تصريحه كبرلماني".

وإبّان توليه حقيبة المالية، وُجّهت العام الماضي انتقادات لسوناك بعد ورود تقارير إعلامية عن استفادة زوجته الثرية أكشاتا مورتي من إعفاءات ضريبية.

وتمّت تبرئة سوناك من أي مخالفة للأنظمة الوزارية، كما أعلنت زوجته في وقت لاحق أنّها ستسدّد الضرائب المستحقّة عن مداخيلها في الخارج، علماً أنّ كونها أجنبية يتيح إعفاءها من هذا الأمر.